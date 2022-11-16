إندونيسيا.. اشتعال النار في عبارة تقل 271 راكباً قبالة بالي

كوالالمبور (وكالات)

أعلن مسؤولو الإنقاذ في إندونيسيا، أمس، اشتعال النيران في عبارة ركاب تقل 271 شخصاً قبالة جزيرة بالي، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا.

وكانت العبارة «Mutiara Timur I» تحمل 236 راكباً و35 من أفراد طاقمها عندما اشتعلت النار فيها عند مضيق بالي (1.5 كلم عن شاطئ كرانغاسم).

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ، جيدي دارمادا، في تصريح صحفي، إن عشرات من رجال الإنقاذ والبحارة والصيادين يحاولون إجلاء الأشخاص إلى سفينتين تابعتين لسلاح البحرية ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأضاف أن التركيز الآن منصب على عمليات الإجلاء، لافتاً إلى أنه سيتم التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ رجال الإنقاذ في قوارب مطاطية وهم ينقلون الركاب إلى سفينة تابعة للبحرية، بينما تصاعد الدخان الأسود من العبارة المحترقة.

حوادث البحر الناجمة عن الاكتظاظ وضعف معايير السلامة شائعة في الدولة الأرخبيلية التي تضم أكثر من 17000 جزيرة، حيث غالباً ما تستخدم العبّارات للنقل.

في عام 2018، غرقت عبارة مكتظة على متنها نحو 200 شخص في بحيرة بركانية عميقة في مقاطعة سومطرة الشمالية، مما أسفر عن مقتل 167 شخصاً.

وفي واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد، غرقت عبارة مكتظة في فبراير 1999 وعلى متنها 332 شخصاً، وكان عدد الناجين 20 فقط.