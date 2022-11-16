الكرملين يرى «تقدماً» بشأن اتفاق الحبوب

موسكو (وكالات)

قال الكرملين أمس، إن روسيا ترى «بعض التقدم» نحو الاستجابة لمطالبها بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي لم تلتزم بعد بتمديد العمل به، بعد التاريخ المحدد لانتهائه، وهو 19 نوفمبر. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضاً، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يجريا محادثات في غضون ساعات بشأن الأمر إذا تبين أن هناك ضرورة لذلك.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله، إن بلاده أبدت تأييدها لتمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في قمة مجموعة العشرين بشرط وضع ضوابط للإمدادات للدول المحتاجة. وتتجه أسعار القمح لتسجيل أول تراجع خلال أسبوع، حيث عززت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التفاؤل بشأن تجديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أردوغان قال: «يبدو أن اتفاق الحبوب سوف يستمر».

ومن شأن ذلك المساعدة في ضمان استمرار تدفق الحبوب والخضراوات من أوكرانيا في ظل الحرب.

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني، أن صادرات الحبوب خلال الموسم الذي بدأ في الأول من يوليو وصلت إلى 15.6 مليون طن حتى 16 نوفمبر بتراجع 31 % على أساس سنوي.

ويشمل الإجمالي نحو 6 ملايين طن من القمح بتراجع من 56 % على أساس سنوي، و1.28 مليون طن من الشعير بتراجع من 73 % على أساس سنوي، و8.25 مليون طن من القمح وهو ضعف ما تم تسجيله قبل عام.