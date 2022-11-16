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البنتاجون يحذر الصين من أي هجوم على تايوان

أرشيفية
16 نوفمبر 2022 23:25

حذّر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الأربعاء من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيًا مثل هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقال الجنرال مارك ميلي "أعتقد أن (القرار) سيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيا، خطأ جيوسياسيا، خطأ استراتيجيا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا".

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المصدر: وكالات
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