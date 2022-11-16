الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تحمّل روسيا مسؤولية قصف بولندا

شظية من الصاروخ الذي استهدف بولندا
16 نوفمبر 2022 23:13

أيّدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرضية وارسو بأن الصاروخ الذي سقط داخل بولندا أطلقته القوات الأوكرانية، لكنّ واشنطن ألقت باللوم على موسكو في الحادث.

وقالت أدريان واتسون، وهي متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، في بيان "لم نرَ شيئاً يتعارض مع فرضية الرئيس (أندريه) دودا القائلة إن هذا الانفجار كان على الأرجح نتيجة صاروخ دفاع جوي أوكراني".

وأضافت "نحن نثق بالكامل بالتحقيق الذي تجريه الحكومة البولندية بشأن الانفجار الذي وقع قرب الحدود مع أوكرانيا، ونرحّب بالمهنية والصرامة التي يتمّ من خلالها إجراؤه".

وتابعت "من الواضح أن الجهة المسؤولة، في نهاية المطاف، عن هذا الحادث المأسوي هي روسيا التي أطلقت وابلاً من الصواريخ على أوكرانيا".

وقالت أيضاً "أوكرانيا كان ولا يزال لديها الحق في الدفاع عن نفسها".

يأتي الموقف الأميركي فيما أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ كان روسياً.

وقال زيلينسكي، في تصريحات متلفزة "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخاً روسياً، بناء على تقاريرنا العسكرية".

وتتناقض تصريحات زيلينسكي مع تلك الصادرة عن بولندا وحلف شمال الأطلسي بأن الانفجار كان على الأرجح نتيجة إطلاق الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخاً لاعتراض الصواريخ الروسية.

وأثار الحادث مخاوف من حصول تصعيد، لأن بولندا تتمتع بالحماية من خلال التزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من ميثاق «الناتو». لكن التوتر خفّ جزئياً الأربعاء.

ونفت موسكو، من جهتها، أن تكون أطلقت هذا الصاروخ.

أخبار ذات صلة
مسؤول أميركي: الولايات المتحدة والإمارات تستعرضان نتائج الأهداف المشتركة في «كوب-28»
خبراء أوكرانيون يصلون إلى بولندا بعد القصف الصاروخي
المصدر: آ ف ب
أميركا
قصف صاروخي
بولندا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©