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لأول مرة.. هجوم يستهدف عمق الأراضي الروسية

المنشأة المستهدفة في منطقة أوريول
16 نوفمبر 2022 22:19

انفجر مستودع للوقود، اليوم الأربعاء، في عمق الأراضي الروسية بعد هجوم مفترض بمسيّرة، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.
ولم يسجّل سقوط ضحايا في الهجوم الذي وقع في محافظة أوريول على بعد نحو 200 كلم من الحدود الأوكرانية.
وقال أندريه كليتشكوف، حاكم منطقة أوريول، في بيان على موقع تلغرام "اليوم (الأربعاء)، فجّرت مسيّرة مستودعا للوقود في قرية ستالوني كون. لم يسجّل سقوط أي ضحايا".
وتعرّضت عدة مستودعات للوقود أو الذخيرة في جنوب روسيا إلى هجمات نفّذتها مسيّرات أو مروحيات، حمّلت السلطات الروسية القوات الأوكرانية المسؤولية عنها.
ووقعت معظم الهجمات على أهداف تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن الحدود، وهو الأمر اللافت في حادثة، اليوم، إذ وقعت في عمق الأراضي الروسية.
جاء الانفجار بعدما أطلقت روسيا عشرات الصواريخ باتّجاه عدة بلدات في أنحاء أوكرانيا الثلاثاء.

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