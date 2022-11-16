لأول مرة.. هجوم يستهدف عمق الأراضي الروسية

انفجر مستودع للوقود، اليوم الأربعاء، في عمق الأراضي الروسية بعد هجوم مفترض بمسيّرة، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.

ولم يسجّل سقوط ضحايا في الهجوم الذي وقع في محافظة أوريول على بعد نحو 200 كلم من الحدود الأوكرانية.

وقال أندريه كليتشكوف، حاكم منطقة أوريول، في بيان على موقع تلغرام "اليوم (الأربعاء)، فجّرت مسيّرة مستودعا للوقود في قرية ستالوني كون. لم يسجّل سقوط أي ضحايا".

وتعرّضت عدة مستودعات للوقود أو الذخيرة في جنوب روسيا إلى هجمات نفّذتها مسيّرات أو مروحيات، حمّلت السلطات الروسية القوات الأوكرانية المسؤولية عنها.

ووقعت معظم الهجمات على أهداف تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن الحدود، وهو الأمر اللافت في حادثة، اليوم، إذ وقعت في عمق الأراضي الروسية.

جاء الانفجار بعدما أطلقت روسيا عشرات الصواريخ باتّجاه عدة بلدات في أنحاء أوكرانيا الثلاثاء. أخبار ذات صلة الإمارات: تمديد «اتفاق الحبوب» بين روسيا وأوكرانيا خطوة إيجابية الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاماً لروسيا بشأن أوكرانيا

المصدر: آ ف ب