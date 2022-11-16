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السوداني يعلن عن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق

محمد شياع السوداني
16 نوفمبر 2022 22:16

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد وإعادة الأموال العامة المعتدى عليها.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني دعا إلى تشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات يترأسه المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل ويتولى الفريق توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وبحسب البيان، فإن الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي تشكيل استثنائي يهدف إلى مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة.
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق القاضي حيدر حنون قد أعلن اليوم عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة في البلاد برئاسة رئيس هيئة النزاهة وتضم في عضويتها مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة ومحققين وإداريين آخرين.

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وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن أمس عن أن الحكومة العراقية تعتزم الاستعانة بإحدى الشركات العالمية للتدقيق في قضية اختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب الحكومية المودة في مصرف الرافدين من قبل خمسة شركات عراقية.
وقال للصحفيين، إن هذا القرار جاء بسبب عدم توصل الجهات الحكومية إلى أرقام حقيقية بشأن حجم الأموال المنهوبة من الأمانات الضريبية والجمركية، وطلبنا من وزارة التخطيط الحصول على تقرير واضح من شركة عالمية متخصصة تحدد حجم الأموال المسروق في هذا الملف، وبما يتيح للحكومة من متابعة هذا الملف بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم تحديد رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة من أموال الأمانات الضريبية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت عددا من المتورطين في قضية اختلاس أموال من أمانات هيئة الضرائب الحكومية، بينهم مسؤولون كبار في وزارة المالية، ويجري التحقيق معهم من قبل القضاء العراقي.

 

المصدر: وكالات
العراق
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
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