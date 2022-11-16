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زيلينسكي يجدد اتهام روسيا بقصف بولندا

شظية من الصاروخ الذي سقط في بولندا
16 نوفمبر 2022 21:33

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اتهاماته لروسيا بالمسؤولية عن قصف صاروخي على بولندا المجاورة.

وأكد زيلينسكي أن الصاروخ، الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين، كان روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، في تصريحات متلفزة "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية".

وشدد زيلينسكي على أن كييف لم تتسلم أي أدلة على أن الصاروخ أوكراني وأكد على ضرورة إشراك أوكرانيا في التحقيقات.

وبادرت أوكرانيا، مساء أمس الثلاثاء، إلى اتهام روسيا بتنفيذ الضربة الصاروخية، وهو ما نفته موسكو على الفور.

إلا أن حلف شمال الأطلسي وبولندا، العضو في الحلف، رجحا لاحقاً أن تكون الدفاعات الجوية الأوكرانية أطلقت الصاروخ خلال موجة جديدة من القصف الروسي، لكنه هبط في بولندا عن طريق الخطأ.

قتل الصاروخ شخصين في قرية "برزيودو" جراء سقوطه على مبنى زراعي.

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المصدر: وكالات
بولندا
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أوكرانيا
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