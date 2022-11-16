أوروبا تعد بمليار يورو لأفريقيا للتكيف مع تغير المناخ
آثار الجفاف في كينيا
16 نوفمبر 2022 21:03
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس، اليوم الأربعاء، إن المفوضية وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقدم أكثر من مليار يورو لمساعدة أفريقيا على التكيف مع التغير المناخي. وأعلن تيميرمانس، وهو أيضا منسق سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد حاليا في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر "معا، الاتحاد الأوروبي وأربع دول أعضاء هي فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك، ستوفر أكثر من مليار يورو لدعم التكيف في أفريقيا". وذكر المسؤول الأوروبي أن هذا المبلغ هو مجرد نقطة البداية. وقال تيمرمانس، وهو أيضا منسق سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيقدم 60 مليون يورو للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وسيقدم أفكارا اليوم بشأن كيفية المضي قدما في مفاوضات الخسائر والأضرار. وطالبت العديد من الدول والمنظمات، الدول الغنية الملوثة، بدفع تعويضات للدول الفقيرة المسؤولة عن انبعاثات أقل وتتأثر أكثر من أضرار التغير المناخي.