روسيا تستدعي سفير بولندا إثر القصف الصاروخي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير البولندي لدى موسكو، اليوم الأربعاء، في اليوم التالي لسقوط صاروخ في بولندا أثار مخاوف من تصعيد النزاع في أوكرانيا. وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع تلغرام "تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية" دون أن تذكر المزيد من التفاصيل. واتهمت أوكرانيا، روسيا بتنفيذ الضربة الصاروخية، وهو ما نفته الأخيرة على الفور. لكن حلف شمال الأطلسي وبولندا رجحا لاحقاً أن تكون الدفاعات الجوية الأوكرانية أطلقت الصاروخ خلال موجة جديدة من القصف الروسي، لكنه هبط في بولندا عن طريق الخطأ. قتل الصاروخ شخصين في قرية برزيودو جراء سقوطه على مبنى زراعي، ما خلف صدمة في بولندا التي وضعت جيشها في حالة تأهب قصوى. أخبار ذات صلة الإمارات: تمديد «اتفاق الحبوب» بين روسيا وأوكرانيا خطوة إيجابية الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاماً لروسيا بشأن أوكرانيا

المصدر: آ ف ب