البرازيل تدعو للوفاء بتعهدات الإنفاق على المناخ

قال الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، إن العالم يتجاهل التحذيرات بشأن تغير المناخ بينما ينفق تريليونات الدولارات على الحرب.
وأضاف، في كلمة ألقاها في قمة المناخ (كوب27) المنعقدة في مصر، أن المجتمع الدولي بحاجة إلى قيادة أفضل للتصدي لتغير المناخ، مردفاً أن البرازيل مستعدة للانضمام إلى الجهود لبناء كوكب أنظف.
وأوضح لولا دا سيلفا أنه يطالب الدول الغنية بالوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار أميركي سنوياً من أجل المناخ، معلنا أن "ثمة حاجة ملحة لاعتماد آليات مالية لتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيير المناخي. لا يمكننا بعد الآن إرجاء هذا النقاش".
وأكد أن تغير المناخ سيكون أولوية عندما تستضيف البرازيل قمة مجموعة العشرين في عام 2024.
وأشار إلى أنه "لا أمن مناخيا في العالم من دون حماية الأمازون" المهددة بمستويات قياسية لقطع الأشجار.