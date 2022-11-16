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الرئيس السوري يبحث مع وزير الخارجية العماني التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس السوري يبحث مع وزير الخارجية العماني التطورات الإقليمية والدولية
16 نوفمبر 2022 19:36

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الأربعاء التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسلم الوزير العماني  رسالة من سلطان عمان  هيثم بن طارق إلى الرئيس السوري تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقال بيان بثته الرئاسة السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الأسد اعتبر  أنّ الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها" معتبراً "أنّ ما يميّز سلطنة عُمان هو مبدئية وتوازن سياساتها، ووضوح وشفافية مواقفها، مع حفاظها على الهوية والانتماء العربيين".

من جانبه، أكد البوسعيدي أنّ "سوريا دولة محورية في المنطقة وعُمان حريصة على استمرار التشاور والتنسيق معها حول الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى أنّ بلاده تُولي أهميةً خاصةً لتطوير التعاون العُماني السوري على المستويين الحكومي والشعبي في كلّ القطاعات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتعود بالنفع عليهما ".

 

المصدر: د ب أ
سوريا
عمان
بشار الأسد
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