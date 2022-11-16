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أمين عام الناتو يعلّق على سقوط صاروخ في بولندا

آثار سقوط صاروخ في بولندا
16 نوفمبر 2022 18:31

ذكر يانس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحلف "ليس لديه أي دليل" على أن الصاروخ الذي سقط في قرية بولندية وأودى بحياة شخصين كان هجوما متعمدا.
ولكنه أضاف أن روسيا تتحمل المسؤولية النهائية عن الحادث.  
وقال ستولتنبرج في العاصمة البلجيكية بروكسل "ليس لدينا أدلة على أن هذا نتيجة لهجوم متعمد. وليس لدينا دليل على أن روسيا تعد لأعمال عسكرية عدائية ضد الناتو."  
وتابع "فتح تحقيق في الحادث وينبغي علينا انتظار نتائجه".
وأضاف أمين عام الحلف "تشير تحليلاتنا الأولية إلى أنه من المرجح أن الحادث وقع نتيجة لصاروخ دفاع جوي أوكراني جرى إطلاقه للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد هجمات الصواريخ الكروز الروسية".
وتابع "ولكن دعوني أكون واضحا، هذا ليس خطأ أوكرانيا. وتتحمل روسيا المسؤولية النهائية".

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المصدر: وكالات
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