ميقاتي يبحث مع مسؤولة أممية دعم مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار ، دعم مشاريع الطاقة المتجددة كونها تحسن البيئة وتوفر فرص عمل للشباب وتحد من الهجرة" واجتمع ميقاتي مع بوزار اليوم بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين.

وقالت بوزار، بعد الاجتماع ، إن البحث تطرق إلى كيفية قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم الإصلاحات التي يقوم بها لبنان مع صندوق النقد الدولي، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة كونها تحسن البيئة وتوفر فرص عمل للشباب وتحد من الهجرة".

وتابعت "ناقشنا أيضاً مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الاستراتيجية الجديدة (2025-2023) والتي تهدف الى دعم الإصلاحات ودعم الطاقة المتجددة ودعم الأزمة".

ولفتت إلى أن "هذه الاستراتيجية ستقدم للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يناير المقبل وتبلغ الميزانية السنوية لها نحو 80 مليون دولار أميركي".

وتوجد 26 هيئة للأمم المتحدة في لبنان، تتمثل بوكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة لها نشاطات مختلفة على كافة الأراضي اللبنانية.