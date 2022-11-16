المفوضية الأوروبية: بلغاريا وكرواتيا ورومانيا أوفت بشروط الانضمام لمنطقة شينجن

ذكرت المفوضية الأوروبية أن بلغاريا وكرواتيا ورومانيا أوفت بشروط الدخول في نظام السفر، بدون تأشيرات للاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تستفيد من المشاركة "بدون أي تأجيل آخر"، داعية إلى موافقة الدول الأعضاء الأخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المفوضية الأوروبية قولها في بيان اليوم الأربعاء ، إن تلك الدول ساهمت بشكل كبير في التشغيل الجيد لما تعرف بمنطقة "شنجن"، بما في ذلك خلال وقت الجائحة، وعندما واجهت تداعيات الحرب في أوكرانيا، ويتعين السماح لها بأن يكون لديها عضوية كاملة.

ومازال القرار النهائي يقع على عاتق وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي، الذين من المتوقع أن يصوتوا بشأن القضية في الثامن من ديسمبر المقبل.