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عربي ودولي
بدء اجتماع طارئ لـ«الناتو» بشأن «صاروخ في بولندا»
مقر حلف الناتو
16 نوفمبر 2022 16:15
بدأ سفراء حلف شمال الأطلسي صباح الأربعاء اجتماعًا طارئًا للتباحث بشأن سقوط صاروخ في بولندا ما زال مصدره غير مؤكد، وفق ما أعلن دبلوماسيون بمقر الحلف في بروكسل.
أُعلن مساء الثلاثاء عن هذا الاجتماع الذي يرأسه أمين عام المنظمة ينس ستولتنبرغ الذي قال إن "من المهم التثبت من كل الحقائق"، فيما اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها وراء سقوط الصاروخ الذي خلف قتيلين.
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المصدر: وكالات
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