روسيا ترحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن «صاروخ بولندا»
من موقع الحادث
16 نوفمبر 2022 15:30
أكدت موسكو الأربعاء أن روسيا "لا علاقة لها" بسقوط صاروخ مساء الثلاثاء في بولندا، ورحبت بـ"ضبط النفس" الأميركي في هذه الحادثة التي أثارت توترا شديدا.
واتهمت أوكرانيا روسيا باستهداف الأراضي البولندية بضربة صاروخية. وما زال الجيش البولندي في حالة تأهب قصوى الأربعاء بعد سقوط صاروخ يرجح أنه روسي الصنع، حسب وارسو، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وبدا الغربيون الأربعاء حذرين بشأن التكهن بمصدر الصاروخ مع انعقاد قمة مجموعة العشرين حيث كانوا يعملون على إقناع دول الجنوب بإدانة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "روسيا لا علاقة لها بالحادثة التي حصلت في بولندا".
وأضاف "في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ردّ فعل يتميز بضبط النفس وبمهنية أكبر من الجانب الأميركي"، منددًا بـ"هستيريا" من طرف "مسؤولين كبار لدول عدة".
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن ضرباتها الثلاثاء لم تصب سوى الأراضي الأوكرانية، مضيفةً أنها تمكنت من تحديد أن الصاروخ الذي سقط في بولندا هو قذيفة أطلقها نظام دفاع إس-300 تابع للقوات الأوكرانية.