العراق يعلن مصرع عنصرين من «داعش» في كركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء بمقتل عنصرين من تنظيم «داعش» الإرهابي بعد اشتباكات مع القوات العراقية في إحدي مناطق محافظة كركوك شمالي بغداد .

وقالت خلية الإعلام ، في بيان صحفي اليوم ، إن اثنين من عناصر داعش قتلا بعد اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وأوضحت أن القوات العراقية نفذت عمليتها وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مثمرة وبالاستفادة من الموارد الفنية والكاميرات الحرارية بعد أن رصدت تحركات لعناصر عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت أن القوات العراقية استولت على بعض الأسلحة والمعدات والوثائق التي بحوزة عناصر داعش.