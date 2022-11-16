سوناك: الأولوية الأولى لمعالجة الوضع الاقتصادي في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن "أولويته الأولى" هي معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر .

وقال سوناك للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا "أولويتي الأولى هي معالجة الوضع الاقتصادي الذي نواجهه في بلادنا… نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع مستوى القروض والديون لدينا على مسار مستدام".

وأضاف قبل الكشف عن الميزانية غداً الخميس "سنفعل ذلك لأنه سيساعدنا في التصدي للتضخم… بمجرد أن نحصل على هذا الأساس المستقر... أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدما كدولة".