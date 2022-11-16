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عربي ودولي
الفلبين تقر عطلات أسبوعية طويلة لتعزيز السياحة
سفن سياحية في خليج مانيلا
16 نوفمبر 2022 14:14
أعلن الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس نقل بعض عطلات العام المقبل لتكون أيام الاثنين لتمهيد الطريق أمام مزيد من العطلات الاسبوعية الطويلة، مما قد يعزز قطاع السياحة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماركوس قام بإرجاء يوم عطلة فالور في التاسع من أبريل وعطلة 30 نوفمبر للاحتفال بالبطل اندريس بونيفاسيو إلى أقرب يوم اثنين، وذلك وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان" هناك حاجة لتعديل هذه العطلات لتتلاءم مع مبدأ العطلات الأول للمساعدة على تشجيع السفر الداخلي وزيادة الانفاق في قطاع السياحة".
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