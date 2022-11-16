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أزياء الشعوب الأصلية تحمل رسائل إلى مؤتمر المناخ

محتجون خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
16 نوفمبر 2022 14:28

بين بزات المندوبين الرسمية وقمصان الناشطين القطنية، يبرز ممثلو السكان الأصليين بأزيائهم التقليدية الزاهية، محذّرين من المخاطر التي يطرحها التغير المناخي على شعوبهم خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ.

من ولاية أكري في حوض الأمازون بالبرازيل عند الحدود مع البيرو، حضر نينوا هوني كوي، رئيس اتحاد سكان هوني كوين الأصليين البالغ عددهم 15 ألفا إلى منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، مرتديا بفخر مشلحا من الريش الأحمر يتدلى على كتفيه.

يقول الناشط لوكالة فرانس برس "أنا هنا حاملا صوت الغابة والكائنات الحية التي تعيش هناك".
ويلمس كوي الريش الذي يغطي كتفيه معلّقا "هذه أزياء شعبي التقليدية. كل عنصر فيها يمثل روحا من الغابة تتواصل معنا"، مشيرا أيضا إلى القلائد حول رقبته.

ويقول خوان كالفين الذين ينتمي إلى شعب مابوتشي للسكان الأصليين في باتاغونيا في تشيلي في أميركا الجنوبية من جهته، معتمرا قبعة بيضاء كبيرة مطرزة بألوان مختلفة "ملابسنا التقليدية تمثل علاقتنا بالأرض والماء والنار".

ويشير الى أن الشعوب الأصلية، "من خلال ملابسها وأدواتها، تمثّل العلاقة التي يجب على الإنسان في مجتمع اليوم أن يسعى إليها من أجل تحقيق الوعي بقضايا المناخ".

وتزيّن نساء شعوب المابوتشي رؤوسهن وأعناقهن بحلى فضية كثيرة. ويفسّر كالفين أن هذه الزينة عائدة إلى أن "الفضة تعكس طاقتي القمر والمرأة". 

واستمدت غلوريا أوشيغوا عصبة رأسها البيضاء من ريش الطيور مع رموز ملونة.

وتنتمي هذه الناشطة الشهيرة، إلى شعب سابارا للسكان الأصليين في منطقة الأمازون في الإكوادور. وتقول غلوريا أوشيغوا عن ملابسها التقليدية لوكالة فرانس برس "هذه القطعة تسمى يانتشاما وقد ترعرعت معها".

 

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ثقافات الشعوب والموروث المحلي
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