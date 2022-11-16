بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً

ما زال الجيش البولندي في حالة تأهب قصوى الأربعاء بعد سقوط صاروخ روسي الصنع على الأرجح لكن مصدره ما زال مجهولا، في قرية في جنوب شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وأكد الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء أنه لا يوجد حتى الآن "دليل واضح" على مصدر إطلاق الصاروخ "الروسي الصنع على الأرجح" على حد قوله. وقال إن "التحقيق جار"، لكن أشار إلى أنه حادث "معزول". وفي القرية التي أصابها الصاروخ منعت القوات الأمنية الوصول إلى موقع سقوطه وطوقت المنطقة.
وعبر حلفاء وارسو الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن دعمهم لبولندا بعد سقوط هذا الصاروخ في جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما يثير تساؤلات جدية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اجتماع طارئ الأربعاء لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إندونيسيا إنه "من غير المرجح أن يكون قد أطلق من روسيا". وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا وكندا واليابان.
وفي نوسا دوا بإندونيسيا أيضا، دعت فرنسا إلى توخي "أقصى درجة من الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا وأعلنت أن "دولاً عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من "خطر تصعيد كبير". وأكدت الرئاسة الفرنسية أن "تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته".