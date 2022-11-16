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اجتماع طارئ لقادة السبع لبحث الوضع في بولندا

اجتماع طارئ لقادة السبع لبحث الوضع في بولندا
16 نوفمبر 2022 08:29

قال مصدر حكومي ياباني إن قادة دول مجموعة السبع يرتبون لعقد اجتماع طارئ بعد تقارير عن سقوط صواريخ في بولندا وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وذكر مسؤولون بولنديون أمس الثلاثاء أن شخصين لقيا حتفهما إثر انفجار وقع في منطقة في شرق بولندا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن خبراء يحققون فيما حدث وسيعملون على جمع تفاصيل عما وصفه بالوضع "الخطير". 

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