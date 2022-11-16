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بايدن يعقد اجتماعاً طارئاً مع زعماء العالم حول انفجارات بولندا

بايدن يعقد اجتماعاً طارئاً مع زعماء العالم حول انفجارات بولندا
16 نوفمبر 2022 07:20

عقد زعماء العالم الذين كانوا مجتمعين لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء بعد مقتل شخصين في بولندا في انفجارات قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إن صواريخ روسية تسببت فيها.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا إلى الاجتماع بعد مقتل شخصين في انفجار في قرية برشفوداو في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وشارك في الاجتماع زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا واليابان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.
واستدعت بولندا سفير روسيا لدى وارسو للحصول على تفسير بعد أن نفت موسكو مسؤوليتها عن الواقعة. 

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