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ترامب يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتحدث في فلوريدا
16 نوفمبر 2022 07:14

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليل الثلاثاء/الأربعاء رسمياً ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 2024.

وقال ترامب: "من أجل جعل أميركا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أُعلن الليلة ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة"، متحدثاً في منتجعه مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وكان ترامب قد ألمح إلى محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي وسط انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما أثار تكهنات بأنه يتجه لإعادة المنافسة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في عام 2024.

وقبل دقائق من ظهوره في حدث لإعلان الترشح، قدمت حملة ترامب، أوراقاً اتحادية لإعلان ترشحه للمنصب مرة أخرى، ليصبح أول منافس رئيسي من أي من الحزبين يعلن رسمياً خوض الانتخابات المقبلة. 

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الانتخابات الرئاسية
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