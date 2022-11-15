بايدن يتصل برئيس بولندا عقب أنباء عن سقوط صواريخ روسية
قصف على أوكرانيا
16 نوفمبر 2022 01:54
يجري الرئيس البولندي أندريه دودا محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، وفق ما أعلنت الرئاسة البولندية، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. وقال جاكوب كوموتش، مستشار الرئيس البولندي في تغريدة إن "المحادثة بين رئيسَي بولندا والولايات المتحدة جارية". بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "اجتماع تنسيقي" بين القادة الأوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا. وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت متأخر الثلاثاء، عن "انزعاجها" من تقارير تحدثت عن وقوع انفجار في بولندا. وأضافت على تويتر "نراقب الوضع عن كثب ونتواصل مع السلطات البولندية والشركاء والحلفاء". وأردفت "أتقدم بأحر التعازي وأقوى رسالة دعم وتضامن لبولندا وأصدقائنا الأوكرانيين".