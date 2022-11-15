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بولندا تدرس تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الناتو

شظية من الصواريخ التي سقطت في بولندا
16 نوفمبر 2022 01:48

قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية، الثلاثاء، إن بلاده تدرس ما إذا كانت بحاجة إلى طلب إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مقتل شخصين في انفجار بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وأضاف أن بولندا تزيد من جاهزية بعض الوحدات العسكرية.
تمنح المادة 4 من معاهدة الناتو، الحق لأي دولة عضو في الحلف وتشعر بأنها مهددة من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية، في تقديم طلب لبدء مشاورات رسمية للبتّ في ما إذا كان التهديد موجوداً وكيفية مواجهته. 
أعلن المتحدث أن وارسو رفعت مستوى تأهب جزء من وحداتها العسكرية، على خلفية ورود تقارير غير مؤكدة عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.
وقال المتحدث مولر، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي "اتّخذ قرار برفع مستوى تأهب بعض من الوحدات القتالية وغيرها من الأجهزة".
وقال مسؤول في الناتو، في وقت متأخر الثلاثاء، إن الحلف يتحرى تقارير عن وقوع انفجار في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وأضاف "ندرس هذه التقارير وننسق بشكل وثيق مع حليفتنا بولندا".
وقال رجال إطفاء الثلاثاء إن شخصين قتلا في انفجار في قرية "برزيودو" بشرق بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بينما يحقق أعضاء في حلف شمال الأطلسي في تقارير تفيد بأن الانفجار نجم عن صواريخ روسية.

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المصدر: وكالات
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