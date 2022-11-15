الإمارات: دعم جهود تسوية الأزمة الليبية

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات دعمها للجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا، بما يُلبي تطلعات وآمال شعبها الشقيق، مشيرة إلى أهمية منح الممثل الخاص للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الوقت والمساحة الكافيين للعمل مع جميع الأطراف والشركاء للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة.

وقالت دولة الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا، إن المجتمع الدولي لا بد أن يتبع نهجاً موحداً، يتماشى مع رغبة الليبيين في إيجاد حل ليبي – ليبي، ويدعمهم في تحقيق ذلك.

وشدد على ضرورة البناء على توافق المجلس ووحدته التي انعكست في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) مؤخراً، مع النظر جدياً في إعادة تفعيل المبادرات الأممية وخاصة مؤتمر برلين، بحيث تشمل جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم الليبيون.

كما طالب بيان الدولة بحسب أبوشهاب، بأهمية منح الممثل الأممي عبدالله باتيلي، الوقت والمساحة الكافيين للعمل مع جميع الأطراف والشركاء في ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة للقَضية الليبية، وأن يناقش مجلس الأمن الملف الليبي بالوتيرة التي وردت في القرار 2656، وذلك لإعطاء الممثل الأممي الفرصة لاستكمال مساعيه الحميدة.

وأشار إلى ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لحسم القاعدة الدستورية التي ستعقد على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشدداً على اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت، وبما يلبي طموحات الشعب الليبي وينهي المراحل الانتقالية ويحقق الاستقرار السياسي المستدام.

ورحب البيان بجهود الممثل الأممي في جمع أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» وعقد اجتماعهم الأخير في مدينة سرت، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاتفاقية الدائمة لوقف إطلاق النار، والالتزام بوقف التصعيد ومنع التَحْشيد العسكري.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة لضمان عدم تكرر الاشتباكات.