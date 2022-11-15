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سلوفينيا توقع عقدا مع الجزائر للتزود بالغاز

الرئيس الجزائري يستقبل وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون
16 نوفمبر 2022 01:32

وصفت تانيا فايون، نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية، الثلاثاء، توقيع عقد مع الجزائر لتزويدها بالغاز الطبيعي بـ"اليوم العظيم والتاريخي".

كانت شركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية وقعت الثلاثاء، عقدا لشراء وبيع الغاز الطبيعي مع شركة "جيوبلن" السلوفينية، لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، بموجب اتفاق يمتد لـ3 سنوات، اعتبارا من يناير 2023.

وقالت فايون، في تصريحات للصحافة عقب استقبالها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "التوقيع على العقد بين سوناطراك وجيوبلن يمثل يوما عظيما وتاريخيا، وهو (العقد) يعد خطوة هامة في تاريخ الشراكة بين البلدين".

وأضافت أن"سلوفينيا  تطمح إلى تعزيز العلاقات مع الجزائر من خلال استغلال فرص الاستثمار الكثيرة، وذلك في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. أدعو سوناطراك وجيوبلن إلى العمل سويا من أجل مستقبلنا المشترك".

كما أبرزت أن سلوفينيا تعمل على "تقوية التعاون الاقتصادي والسياسي مع الجزائر"، مشيرة إلى سعي بلادها إلى فتح سفارة لها في الجزائر بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

 

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