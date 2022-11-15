«الرئاسي الليبي» يرفض محاولة منع عقد جلسة لـ«الأعلى للدولة»

حسن الورفلي (بنغازي)

رفض المجلس الرئاسي الليبي، أمس، ما سماه «محاولة منع» المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته العادية، فيما كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزارة الدفاع بفتح تحقيق في الحدث.

وأمس الأول، تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، بشكوى لدى النائب العام ضد الدبيبة ووزراء في حكومته، على خلفية محاصرة قوة عسكرية لمقر المجلس ومنع أعضائه من عقد الجلسة. وطالب المجلس الرئاسي، في بيان نشره أمس، الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على الحماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخريطة الطريق.