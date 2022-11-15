باكستان تغلق معبراً حدودياً مع أفغانستان

إسلام أباد (وكالات)

تواصل إغلاق معبر حدودي رئيس بين باكستان وأفغانستان لليوم الثاني على التوالي، أمس، مما أدى إلى تعليق التجارة وتقطع السبل بمئات المسافرين.

ولقي جندي باكستاني واحد، على الأقل، حتفه وأصيب اثنان في تبادل لإطلاق النار مطلع الأسبوع على معبر شامان، المعروف أيضاً باسم بوابة الصداقة، في حادث لا يزال قيد التحقيق.

وقال تاج محمد، وهو ضابط أمن الحدود في معبر شامان:«ليس من الواضح بعد متى ستتم إعادة فتح الحدود».

وأضاف مسؤول آخر إنه تم عقد اجتماع أمني بشأن المسألة، لكن من دون تقدم فيما يتعلق بإعادة فتح الحدود.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الحدود، حيث حدث ذلك مرات عديدة مؤخراً في ظل ظروف مماثلة.

ويربط معبر شامان إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، بمقاطعة سبين بولداك بإقليم قندهار الأفغاني، مسقط رأس طالبان ومعقلها.

وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص، معظمهم من الأفغان الذين يلتمسون العلاج الطبي في المستشفيات الباكستانية، وأفراد الأسر المشتتة التي تعيش على جانبي الحدود، بسبب الإغلاق.

ووفقاً لهيئات التصدير، فإن نصف صادرات باكستان السنوية لأفغانستان والتي تبلغ إجمالا نحو 2.5 مليار دولار، يمر عبر شامان.