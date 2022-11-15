الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باكستان تغلق معبراً حدودياً مع أفغانستان

أرشيفية
16 نوفمبر 2022 01:52

إسلام أباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
«طالبان» تعلن القضاء على مخبأ لـ«داعش» في كابول
الإمارات: الحالة في أفغانستان لا تزال مقلقة

تواصل إغلاق معبر حدودي رئيس بين باكستان وأفغانستان لليوم الثاني على التوالي، أمس، مما أدى إلى تعليق التجارة وتقطع السبل بمئات المسافرين.
ولقي جندي باكستاني واحد، على الأقل، حتفه وأصيب اثنان في تبادل لإطلاق النار مطلع الأسبوع على معبر شامان، المعروف أيضاً باسم بوابة الصداقة، في حادث لا يزال قيد التحقيق.
وقال تاج محمد، وهو ضابط أمن الحدود في معبر شامان:«ليس من الواضح بعد متى ستتم إعادة فتح الحدود».
وأضاف مسؤول آخر إنه تم عقد اجتماع أمني بشأن المسألة، لكن من دون تقدم فيما يتعلق بإعادة فتح الحدود.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الحدود، حيث حدث ذلك مرات عديدة مؤخراً في ظل ظروف مماثلة.
ويربط معبر شامان إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، بمقاطعة سبين بولداك بإقليم قندهار الأفغاني، مسقط رأس طالبان ومعقلها.
وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص، معظمهم من الأفغان الذين يلتمسون العلاج الطبي في المستشفيات الباكستانية، وأفراد الأسر المشتتة التي تعيش على جانبي الحدود، بسبب الإغلاق.
ووفقاً لهيئات التصدير، فإن نصف صادرات باكستان السنوية لأفغانستان والتي تبلغ إجمالا نحو 2.5  مليار دولار، يمر عبر شامان.

باكستان
أفغانستان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الطفلة التي رفعت سكان العالم 8 مليارات
دنيا
الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات
اليوم 12:24
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
الرياضي
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
اليوم 12:22
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الرياضي
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
اليوم 12:10
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
عربي ودولي
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©