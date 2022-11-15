دانة أحمد: معلومات التغير المناخي حق للجميع

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أشادت الشابة المبتكرة دانة أحمد برعاية ودعم صحيفة «الاتحاد»، لتطبيقها المبتكر «EcoSpectrum»، وهو فكرة أطلقتها لتوصيل معلومات وحقائق موثقة عن التغيرات المناخية بطريقة سهلة ومبسطة إلى أطفال التوحد؛ كونهم شديدي الحساسية ولأهمية دمجهم في المجتمع.

ويعتبر التطبيق الأول في هذا المجال، حيث يستهدف زيادة وعي ومعرفة الطلاب المصابين بالتوحد بشكل خاص والشباب بشكل عام حول قضايا التغير المناخي.

وقالت دانة أحمد في ندوة على هامش مؤتمر المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ: إن «سكان العالم بحاجة ماسّة لتبسيط لغة وصول المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي إليهم كونهم المتضرر الأول من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ولتعريفهم بدورهم في مواجهة الخطر».

وأضافت أن «الشباب والأطفال من مختلف الفئات والأعمار يحتاجون إلى الحصول على المعلومات والدراسات الحديثة المتعلقة بالمناخ والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة لكن بطريقة سلسة وجديدة حتى يعرفوا ما يواجهونه من مخاطر، لأن لغة البيانات واللغة العلمية التي تصدر عن المؤسسات العاملة في مجال المناخ جميعها صعبة الفهم بالنسبة للعامة».

وترى دانة أحمد أن دول العالم بحاجة إلى دفع فاتورة تقدر بالمليارات سنوياً لمحاولة تخفيف التأثيرات السلبية لتغير المناخ بعد أن تأخرت مسألة العلاج الكلي لهذا التغير، وهو ما يظهر في الكوارث الواقعة في دول عدة حول العالم من فيضانات وجفاف وتآكل للشواطئ.

ومن المنتظر أن تطلق دانة نسخة باللغة الإنجليزية من التطبيق بالتعاون مع جهات أكاديمية ومدارس دولية في الإمارات وعدد من الطلاب المتطوعين، كما تأمل بإضافة مادة متخصصة في المناخ إلى مناهج المدارس.