أوكرانيا تستبعد إجراء مفاوضات «مينسك- 3» مع روسيا

كييف (وكالات)

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إجراء مفاوضات «مينسك-3» مع روسيا في ظل الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الحرب بعدل وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وليس على أساس تقديم تنازلات عن سيادة واستقلال أراضينا.

وقال زيلينسكي: «لن يكون هناك مينسك-3 الذي ستنتهكه روسيا فور توقيعه»، حسبما ذكرت وكالة «أوكرين فورم» الأوكرانية، مشيراً «أريد أن تنتهي هذه الحرب بعدل وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»

وتابع: «لا ينبغي أن يُعرض على أوكرانيا تقديم تنازلات عن سيادتها وأراضيها واستقلالها».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأوكراني أمس عبر تقنية الفيديو أمام القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

ووقّعت كييف والجماعات الانفصالية في أوكرانيا برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر 2014 اتفاقاً بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها عرف باتفاق «مينسك1»، قبل تطويره إلى اتفاق «مينسك 2» الموقع في فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

في سياق مواز قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد إطعام على الأقل 5 ملايين إضافيين ممن يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بحلول نهاية فصل الربيع المقبل بموجب مقترحات وضعها زيلينسكي لمجموعة العشرين أمس.

وأضاف زيلينسكي أن اتفاق رفع الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ينبغي تمديده إلى أجل غير مسمى وأن يشمل ميناءين آخرين وهما ميكولايف وأولفيا.

ويشمل الاتفاق 3 موانئ أخرى، وهو اتفاق قال عنه زيلينسكي إنه مكن أوكرانيا من تصدير أكثر من عشرة ملايين طن من الأغذية منذ يوليو. ومن المتوقع أن ينتهي سريان الاتفاق يوم 19 نوفمبر والمحادثات جارية لتمديده.

وتابع زيلينسكي «الحق في الغذاء حق أصيل لكل إنسان في العالم».

وعند وضعه ما دعاه بخطة «الحبوب من أوكرانيا»، حث جميع الدول على الانضمام إلى «مبادرتنا لمساعدة الدول الأكثر فقراً بالطعام».

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عبر «تيليجرام» إن أوكرانيا ستخزن جزءاً من محصول القمح للدول الشريكة لشرائه بالنيابة عن الدول الأفريقية التي على حافة المجاعة.

ميدانياً، استهدفت القوات الروسية أمس، البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، بوابل من الصواريخ.

وأعلن الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي «روسيا لن تحقق هدفها»، مضيفًا أن الجيش الروسي أطلق 85 صاروخاً بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة.

بدورها دانت الولايات المتحدة بحزم الضربات الروسية العديدة على مناطق أوكرانية، واعتبرت أنها «تعمّق المخاوف» بشأن تأثير الأزمة المزعزع للاستقرار.