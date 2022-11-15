محاكمة صحفي متهم بالتشهير برئيسة وزراء إيطاليا

بدأت الثلاثاء محاكمة الصحافي الاستقصائي الإيطالي روبرتو سافيانو على خلفية دعوى تشهير رفعتها ضدّه رئيسة حكومة أقصى اليمين جورجيا ميلوني بسبب تصريح ينتقد موقفها بشأن المهاجرين. ولم يكن حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا) اليميني المتطرف في وقت التصريح إلّا حزب معارضة صغير، لكنه تولى السلطة الشهر الماضي بعد فوز انتخابي ساحق مدفوع جزئيًا بخطّة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. في تصريح مقتضب أمام المحكمة، وصف سافيانو هجمات ميلوني على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الأرواح في البحر بأنها "غير إنسانية". واشتهر سافيانو (43 عامًا) بـ"غومورا"، وهو كتابه الأكثر مبيعًا حول المافيا، ويواجه ما يصل إلى السجن ثلاث سنوات إذا أدين. لم تحضر ميلوني، التي تشارك في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، الجلسة الأولى للمحاكمة. تعود القضية إلى ديسمبر 2020، حين كان سافيانو مدعوًا للتعليق على قضية غرق طفل يبلغ ستة أشهر ومتحدّر من غينيا، في إطار برنامج تلفزيوني. كان الرضيع، المدعو جوزيف، واحدًا من 111 مهاجرًا أنقذتهم سفينة منظمة "أوبن آرمز" الإنسانية، لكنه توفي قبل حصوله على رعاية طبية. في مشاهد صوّرها أفراد في فرق الإنقاذ وعُرضت أمام سافيانو خلال المقابلة التلفزيونية، يُسمع صوت والدة الرضيع وهي تبكي، قائلة "أين طفلي؟ النجدة، إنني أخسر طفلي!". وجّه حينها سافيانو اتهامه إلى ميلوني وماتيو سالفيني الزعيم الشعبوي لحزب "الرابطة" المناهض للهجرة. وقال سافيانو حينها عبر البرنامج "أريد فقط أن أقول لميلوني ولسالفيني: كيف تمكّنتما من السماح بحصول ذلك؟". وكانت ميلوني قد قالت في العام 2019 إن سفن المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين "يجب أن تغرق"، فيما منع سالفيني الذي كان وزيرًا للداخلية ذلك العام، وصول مثل هذه السفن إلى إيطاليا.