الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بولندا.. تقارير عن قتيلين إثر سقوط صواريخ روسية

تصاعد الدخان إثر قصف في بولندا
16 نوفمبر 2022 00:50

دعت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون، على خلفية تقارير أفادت بمقتل شخصين إثر سقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأميركية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين.
وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.
وقال رجال إطفاء في بولندا، الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية "برزيودو" بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وقال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية "بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي".
وأفادت الوكالة البولندية، نقلا عن الحكومة، بأن مجلس الوزراء سينعقد.
وصفت موسكو تقارير بشأن سقوط صواريخ روسية في بولندا المجاورة لأوكرانيا بأنها "استفزاز".
يأتي الاجتماع بعد ضربات روسية استهدفت أوكرانيا الثلاثاء.
واستهدفت الضربات أيضا مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث أبلغت السلطات المحلية بانقطاع الكهرباء عن 80 بالمئة من أنحاء المدينة.
وأعلن الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الروسي "أطلق 85 صاروخًا" الثلاثاء "بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة".

أخبار ذات صلة
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
بايدن: الصاروخ الذي أصاب بولندا ربما أطلق من أوكرانيا
المصدر: وكالات
بولندا
قصف روسي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الطفلة التي رفعت سكان العالم 8 مليارات
دنيا
الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات
اليوم 12:24
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
الرياضي
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
اليوم 12:22
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الرياضي
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
اليوم 12:10
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
عربي ودولي
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©