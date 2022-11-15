فرنسا تعيد عشرات المهاجرين إلى بلدانهم بعد إنقاذهم
المهاجرون على متن السفينة "أوشن فايكينج"
15 نوفمبر 2022 22:23
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إعادة 44 مهاجراً إلى بلدانهم بعد أن أنقذتهم سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" في البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، أمام البرلمان، إنه بعد عملية فحص في ميناء تولون العسكري لحالات 234 لاجئاً على متن السفينة، اتضح أن 44 منهم لا يستحقون دخول إجراءات طلب اللجوء، دون تقديم تبرير لهذا القرار.
وذكر الوزير أنه تواصل بالفعل مع الدول التي ينحدر منها اللاجئون لترتيب إعادتهم بمجرد أن تسمح حالتهم الصحية بذلك. ووافقت فرنسا وألمانيا وتسع دول أوروبية أخرى على استضافة اللاجئين المتبقيين.
ودافع وزير الداخلية عن قرار السماح لسفينة "أوشن فايكينج" بالرسو في فرنسا بعد رفض إيطاليا، في مواجهة انتقاد من نائب يميني قومي.
ورد الوزير "هل كنت ستترك هؤلاء الأطفال الـ44 يموتون إذا كنت مسؤولاً؟"، في إشارة إلى اللاجئين القصر على متن السفينة.
وأثار رفض الحكومة الإيطالية الجديدة، بقيادة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني، السماح لسفينة "أوشن فايكينج" بدخول ميناء إيطالي خلافا مع فرنسا، التي اتهمت روما بانتهاك القانون الدولي.
وشددت فرنسا حاليا قيودها على الحدود الإيطالية الفرنسية، وعلقت مؤقتا اتفاق تضامن تم إبرامه في يونيو كانت فرنسا ستستقبل بموجبه آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية.