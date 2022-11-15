الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تايلاند تصدر تأشيرة لمدة عام

من العاصمة بانكوك
15 نوفمبر 2022 22:31

تعتزم تايلاند منح الراغبين في زيارتها لغرض السياحة العلاجية تأشيرة سارية لمدة عام، في إطار مساعي الدول الجنوب شرق آسيوية لتقديم نفسها مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية في عصر ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت تيبانان سيريشانا نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلندية، في بيان، إن الحكومة وافقت على اقتراح لتقليل رسوم الحصول على هذه التأشيرة إلى 5000 بات تايلاندي (140 دولاراً) مقابل 6000 بات، مشيرة إلى أنه سيبدأ إصدار هذه التأشيرة الجديدة مع بداية العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيبانان القول إن التأشيرة العلاجية ستسمح للمرضى الأجانب بالسفر من وإلى تايلاند عدة مرات مع السماح بالإقامة لمدة 90 يوما كحد أقصى. في الوقت نفسه يحتاج الحصول على التأشيرة تقديم أوراق حجز المستشفى والتأمين الصحي ورصيد مالي لتمويل العلاج بقيمة 800 ألف بات على الأقل.

وتسعى تايلاند لجذب المزيد من السائحين الأجانب في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، من خلال الترويح لنفسها باعتبارها مقصداً سياحياً عالمياً للرعاية الطبية، حيث تقود شركات إدارة المستشفيات مثل بانكوك دوسيت ميديكال سيرفيسز وبومرونجراد هوسبيتال هذه الجهود.

كما تراهن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا على ازدهار السياحة لدعم التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل بحسب بيان صادر عن بنك تايلاند المركزي في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وسجلت البلاد نموا قويا في حركة السياحة الخارجية بعد رفع الحكومة لأغلب القيود المفروضة على السفر والأنشطة الاقتصادية مع تراجع حدة جائحة كورونا.

 

 

أخبار ذات صلة
خبراء يصدرون توقعات إيجابية بشأن كورونا
«لا تشلّون هم».. منهج عمل
المصدر: وكالات
تايلاند
كورونا الجديد
كورونا
السياحة العلاجية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الطفلة التي رفعت سكان العالم 8 مليارات
دنيا
الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات
اليوم 12:24
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
الرياضي
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
اليوم 12:22
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الرياضي
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
اليوم 12:10
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
عربي ودولي
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©