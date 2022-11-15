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خبراء يصدرون توقعات إيجابية بشأن كورونا

شارع مكتظ بالمارة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
15 نوفمبر 2022 21:51

يتوقع خبراء بارزون في الدنمارك انخفاضاً في حدة جائحة فيروس كورونا المستجد في الأشهر المقبلة إلى مستوى المعدلات المستقرة.

وذكر معهد الصحة الوطني "إس إس آي"، اليوم الثلاثاء، أن مزيج اللقاحات والإصابات السابقة بالفيروس يضمن وصول العديد من الدنماركيين إلى ما يسمى بالمناعة الهجينة.

يحمي هذا المزيج من العدوى وحالات الإصابة الخطيرة بالفيروس.

كتب المعهد قائلاً: "لذلك، يراودنا الأمل في مقاومة كبيرة ضد كوفيد- 19 في موسم الشتاء المقبل".

ومع ذلك، يصعب تقدير مدى استمرار هذه المناعة الهجينة على المدى الطويل.

وشدد معهد الصحة الوطني على أن الحسابات النموذجية للفترة المقبلة تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين. كما يمكن أن تغير سلالات جديدة لها خواص مختلفة إلى حد كبير من مسار الجائحة.

يشار إلى أن الدنمارك ألغت جميع قيود كورونا منذ فبراير الماضي.

واتخذت الدولة، الواقعة بشمال أوروبا، في وقت سابق، إجراء ضد انتشار فيروس كورونا من خلال حملة سريعة للتطعيم وفرص الفحص المنتشرة.

وقلصت البلاد الفحوص ولم يتم التوصية رسميا بالحصول على جرعة معززة إلا للأشخاص فوق 50 عاما وفئات معينة معرضة للخطر في الخريف الحالي والشتاء.

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المصدر: د ب أ
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