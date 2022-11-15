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قتيلان في قصف أوكراني على روسيا

قصف على منطقة بيلغورود في ورسيا
15 نوفمبر 2022 21:44

قُتل شخصان، اليوم الثلاثاء، في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وفق ما أكد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام.

وأكد أنّ الضربات استهدفت مدينة شيبيكينو. وقال "هناك قتيلان وثلاثة جرحى".

تتعرض منطقة بلغورود الروسية، من حين لآخر، لقصف أوكراني.

فقد سبق أن طال القصف مستودعات وقود. كما اندلعت النيران في محطة كهرباء في مدينة بيلغورود، في أكتوبر الماضي، إثر قصف تسبب بانقطاع التيار.

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