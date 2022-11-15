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زيلينسكي: روسيا "لن تحقق هدفها" بإطلاق الصواريخ

أعمدة دخان تتصاعد بعد قصف على مدينة لفيف
15 نوفمبر 2022 21:21

أعلن الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنّ روسيا "لن تحقق هدفها" بالقصف بالصورايخ.

وقال في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن روسيا "لن تحقّق هدفها"، مضيفًا أن الجيش الروسي "أطلق 85 صاروخًا" الثلاثاء "بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة".

ودعا السكان المدنيين إلى "البقاء في الملاجئ لفترة" لأنه "قد تحصل عشرون غارة أخرى"، وفق قوله. 

وأضاف في مقطع فيديو مصوّر في مكتبه "نعمل، وسنرمّم كل شيء، وسننجو من كل شيء". 

كان مسؤولون أوكرانيون أعلنوا، في وقت سابق اليوم، أن قصفا استهدف مدنا ومنشآت طاقة في أنحاء أوكرانيا.

وطال القصف بالصواريخ مناطق وأحياء من مدن من بينها العاصمة كييف ولفيف وريفنه في الغرب وخاركيف في الشمال الشرقي وكريفي ريه وبولتافا في الوسط وأوديسا في الجنوب وجيتومير في الشمال.

ولم ترِد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا إلا أن التيار الكهربائي انقطع في عدة مناطق.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن التيار انقطع عن نحو نصف العاصمة وإن قصفا استهدف مبنيين سكنيين في منطقة بوسط المدينة.

وذكر رئيس بلدية لفيف أنه لا توجد كهرباء في المدينة، فيما أشار رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إلى أن القصف ألحق أضرارا بمرافق حيوية من البنية التحتية.

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فولوديمير زيلينسكي
قصف
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