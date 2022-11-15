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إخماد حريق بمطار بغداد الدولي.. والسلطات تكشف التفاصيل

من موقع الحريق
15 نوفمبر 2022 20:31

تعرّض ثلاثة أشخاص لحالات اختناق طفيفة جراء حريق اندلع الثلاثاء في مطار بغداد الدولي، وفق ما أعلن مسؤول مشيرا إلى أن حركة الملاحة لم تتأثر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً في مقهى داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.

وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة نيران بلغ ارتفاعها سقف المنشأة قرب مكاتب تسجيل الدخول في إحدى محطات الركاب التي امتلأت بالدخان.

وقال مسؤول في جهاز الدفاع المدني في تصريح لـ«فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته إن «الحريق استمر دقائق قليلة وتسبب بثلاث حالات اختناق بسيطة وتمت معالجتها».

وأكد المسؤول أن «الحريق لم يؤثر على حركة الطيران».

وأفادت وكالة الأنباء العراقية عن اندلاع «حريق داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي».


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اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي
المصدر: وكالات
العراق
مطار بغداد
حريق
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