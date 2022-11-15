ألمانيا تعلن استمرار برنامج تدريب الأطباء الأوكرانيين

من المنتظر تزايد أعداد الجراحين وأطباء التخدير الأوكرانيين الذين يتلقون تدريبا في ألمانيا لعلاج جرحى الحروق في الحرب.

وخلال زيارة لمستشفى الحوادث في العاصمة الألمانية برلين، أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الثلاثاء عن تمديد مشروع بهذا الخصوص، وذلك حسبما ذكرت محطة (آر تي إل/إن تي في).

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي للمحطة إنه تمت إعادة النظر في استمرار البرنامج وتعميقه.

وحسب المحطة، فإن البرنامج ينص حتى الآن على منح 40 شخصا من العاملين في قطاع الصحة في أوكرانيا فرصة الاستضافة في مستشفيات متخصصة في علاج أصعب درجات الحروق.

وأوضح لاوترباخ أن " التعميق يعني أن ندرب المزيد من الجراحين وأطباء التخدير. إنه برنامج فعال للغاية"، مؤكدا أن أوكرانيا لا يزال يوجد بها عدد كبير جدا من أصحاب الإصابات الشديدة وبينهم أيضا ضحايا حروق.

وقال لاوترباخ إنه سيتم تدريب الجراحين وأطباء التخدير في ألمانيا على علاج مثل هذه الجروح.