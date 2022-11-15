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بايدن يتخلف عن حضور مأدبة عشاء في قمة العشرين.. لماذا؟

بايدن خلال القمة
15 نوفمبر 2022 19:57

تخلف الرئيس الأميركي جو بايدن عن حضور مأدبة عشاء على هامش قمة العشرين للاقتصادات الكبرى في إندونيسيا اليوم الثلاثاء وعاد إلى فندقه.

وذكر البيت الأبيض أن التغيير الذي طرأ في الدقيقة الأخيرة لم يكن بسبب تجنب الإصابة بكوفيد- 19أو مرض آخر، لكن بايدن اختار أن يتعامل مع بعض المسائل غير العاجلة بعد قضاء اليوم في سلسلة من الاجتماعات في القمة بجزيرة بالي.

وأعرب بايدن 79 عاما عن اعتذاره لمضيف القمة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وأقيم العشاء الاحتفالي في حديقة جارودا ويسنو كينكانا الثقافية. وكان الكثير من الضيوف الرجال يرتدون القمصان الإندونيسية التقليدية زاهية الألوان.

وتأخر بايدن لدى بدء أعمال القمة. ولم يبرر البيت الأبيض تأخره، لكنه أعلن أن نتيجة فحصه لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وعرف في وقت سابق أن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين ثبتت إصابته بالفيروس. وحضر بايدن قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في كمبوديا مطلع الأسبوع، حيث التقى بهون سين.

 

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المصدر: وكالات
جو بايدن
قمة العشرين
إندونيسيا
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