رئيس وزراء إثيوبيا يعلّق على اتفاق السلام مع جبهة تيغراي

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الثلاثاء، بالوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق سلام تاريخي أبرم قبل أسبوعين مع متمردي جبهة تيغراي. ينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر على نزع سلاح "جبهة تحرير تيغراي" واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة. واتفق طرفا النزاع، السبت، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى "جميع من يحتاجون إليها" في تيغراي والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، عقب محادثات في العاصمة الكينية نيروبي ضمن اتفاقية لتنفيذ اتفاق السلام. وردا على أسئلة نواب في العاصمة أديس أبابا، قال أبيي "ناقشنا (الاتفاق) ووقعناه، ما هو متوقع منا بعد ذلك هو تنفيذ الوعد الذي قطعناه بإخلاص". وفي وقت لاحق، نقل عنه مكتبه عبر موقع تويتر قوله "يجب أن نفي بوعدنا بجعله حقيقة واقعة. يجب أن نعمل بجد لتجنب المشاكل أثناء المسار". وأشار أبيي إلى أن قضية إقليم تيغراي يمكن حلها من خلال الوسائل الدستورية، بما في ذلك احتمال إجراء استفتاء فيها. وأكد رئيس الوزراء أن حكومته والجيش الفدرالي بصدد توزيع المساعدات في تيغراي، وبدأت بإعادة الاتصالات والكهرباء وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم. بدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020. أخبار ذات صلة أديس أبابا والمتمردون يوافقون على إيصال المساعدات إلى «تيجراي» إثيوبيا وجبهة تيجراي توقعان اتفاقا لتنفيذ اتفاقية السلام

المصدر: آ ف ب