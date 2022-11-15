دول مجموعة العشرين تدين الحرب الأوكرانية

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضي قمة مجموعة العشرين، وبينهم ممثلون عن موسكو، اتفقوا على إدراج إدانة حرب أوكرانيا في مسودة بيان قمة المجموعة المنعقدة في إندونيسيا.
وجاء في مسودة البيان: "أدان معظم الأعضاء بشدة الحرب في أوكرانيا".
وجاء ذلك رغم مقاومة أولية من روسيا لإدراج مثل هذه الإشارة.
ووصفت المسودة أيضا هجوم روسيا على جارتها أوكرانيا بأنه حرب وليس "عملية عسكرية خاصة"، كما يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العمل في إعداد البيان الختامي المشترك لمجموعة العشرين قد اكتمل تقريبا.
وأفادت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية بأن لافروف قال اليوم الثلاثاء "حاول زملاؤنا الغربيون بكل طريقة ممكنة تسييس هذا البيان، وحاولوا بطريقة ملتوية فرض صياغة من شأنها أن تعني إدانة لتصرفات الاتحاد الروسي، نيابة عن مجموعة العشرين بأكملها ومن بينها نحن".