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أوكرانيا تتخذ قراراً بشأن تصدير الحبوب

حصاد القمح في أوكرانيا
15 نوفمبر 2022 17:40

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد إطعام خمسة ملايين إضافيين على الأقل ممن يواجهون نقصا حادا في الغذاء بحلول نهاية فصل الربيع المقبل بموجب مقترحات وضعها زيلينسكي لمجموعة العشرين اليوم الثلاثاء.

كما قال زيلينسكي، في قمة مجموعة العشرين، إن اتفاق تصدير الحبوب، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ينبغي تمديده إلى أجل غير مسمى وأن يشمل ميناءين آخرين وهما ميكولايف وأولفيا.

يشمل الاتفاق ثلاثة موانئ وقال زيلينسكي إنه مكن أوكرانيا من تصدير أكثر من عشر ملايين طن من الأغذية منذ يوليو . ومن المتوقع أن ينتهي سريان الاتفاق يوم 19 نوفمبر والمحادثات جارية لتمديده.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق "تلغرام"، إن أوكرانيا ستخزن جزءا من محصول القمح للدول الشريكة لشرائه بالنيابة عن الدول الأفريقية التي على حافة المجاعة.

وقال إن سفينة تحمل 27 ألف طن من القمح أبحرت إلى إثيوبيا بالفعل في إطار البرنامج وبالتنسيق مع الحكومة الألمانية.

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المصدر: رويترز
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