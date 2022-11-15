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ميلوني المرأة الوحيدة التي ترأس حكومة في مجموعة العشرين

ميلوني خلال مشاركتها في قمة العشرين
15 نوفمبر 2022 17:30

كانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني المرأة الوحيدة التي ترأس حكومة، وتشارك في قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، لمدة يومين وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن ميلوني كانت واحدة من أربع سيدات فقط يجلسن على طاولة القمة.

وأشارت إلى أن السيدات الثلاث الأخريات هن: رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا.

وأدت ميلوني، البالغة من العمر 45 عاماً، اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الشهر الماضي، بعدما قاد حزبها «أخوة إيطاليا» تحالف يمين الوسط للفوز في الانتخابات العامة التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.

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المصدر: وكالات
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