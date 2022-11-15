الزعيم الكمبودي يعلن إصابته بـ«كورونا» خلال وصوله لإندونيسيا
الزعيم الكمبودي يعلن إصابته بـ«كورونا» خلال وصوله لإندونيسيا
15 نوفمبر 2022 17:27
قال رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الثلاثاء إن نتيجة اختباره لكوفيد-19 جاءت إيجابية بعد استضافته أكثر من عشرة من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، في قمة في بنوم بنه.
وأوضح سين على فيسبوك أن نتيجة اختبار كوفيد جاءت إيجابية لدى وصوله إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين لكنه لم يكن يعاني أعراضا.
وبعد فترة وجيزة، أعلن البيت الأبيض أن بايدن "جاءت نتيجة اختباره سلبية هذا الصباح" وأنه لم يكن على تماس مباشر مع هون سين بموجب القواعد الصحية للحكومة الأميركية. وكان بايدن البالغ 79 عاما اشتكى في مؤتمر صحافي مساء الاثنين من أنه يعاني "نزلة برد خفيفة".
كما أجرى هون سين لقاءات بدون كمامة مع ثمانية قادة آخرين في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، من بينهم قادة الصين واليابان وأستراليا وكندا. واختتم اجتماع آسيان الأحد.