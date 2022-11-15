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تركيا: 58 من مصابي تفجير إسطنبول تماثلوا للشفاء

تركيا: 58 من مصابي تفجير إسطنبول تماثلوا للشفاء
15 نوفمبر 2022 15:23

 أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، أن 58 شخصا ممن أصيبوا في التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول، تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية.

وأوضح قوجة في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن 23 مصابا يواصلون تلقي العلاج وأن 6 منهم ما زالوا في غرف العناية المكثفة.

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وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، بحسب ما قاله فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

وكان وزير الداخلية التركي قد صرح في وقت سابق بأن امرأة اعتقلتها القوات الأمنية مع خلية مرتبطة بها، اعترفت بتنفيذ التفجير، الأحد الماضي، وأنها فتاة سورية وتلقت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سوريا.

 

المصدر: د ب أ
تركيا
إسطنبول
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