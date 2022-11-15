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الرئيسان الأميركي والإندونيسي يعلنان عن التوصل لاتفاق مالي بشأن المناخ

الرئيسان الأميركي والإندونيسي يعلنان عن التوصل لاتفاق مالي بشأن المناخ
15 نوفمبر 2022 14:39

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو عن اتفاق مالي بشأن المناخ، يوفر 20 مليار دولار لمساعدة إندونيسيا على الابتعاد عن طاقة الفحم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم تحديد اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإندونيسيا واليابان، اليوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، بعد أكثر من عام من المباحثات.

 ويعد هذا أكبر اتفاق مالي بشأن المناخ يتم التوصل إليه، وفقا لمسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية.

ووفقا للاتفاق، سوف تلتزم إندونيسيا بالحد من انبعاثات أكسيد الكربون من قطاعها الكهربائي إلى 290 ميجاطن بحلول عام 2030.

كما تعتزم إندونيسيا تحديد هدف الوصول لصفر انبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2050، كما أنها ملتزمة بتعزيز نشر الطاقة المتجددة بحيث تمثل ما لا يقل عن 34% من توليد الكهرباء بحلول نهاية هذا العقد.

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المصدر: وكالات
المناخ
إندونيسيا
الولايات المتحدة الأميركية
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