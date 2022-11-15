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زعماء العشرين يعربون عن دعمهم لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

زعماء العشرين في قمة بالي
15 نوفمبر 2022 14:35

اتفق زعماء مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية خلال قمتهم المنعقدة حاليا في جزيرة بالي بإندونيسيا، على ضرورة استمرار الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئ البلاد على البحر الأسود في ظل الهجوم الروسي، بحسب مسودة بيان ختامي لقمة المجموعة.

وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة " إن زعماء العشرين يؤكدون" أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق، في الوقت المناسب، وبشكل مستمر، من قبل أصحاب المصلحة المعنيين"، وسلط الضوء على الأهمية التي تلعبها الحبوب الأوكرانية في مبيعات الأغذية العالمية، التي عانت من نقص في وقت سابق من هذا العام عندما أغلقت روسيا تلك الموانئ.

ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ الاتفاق يوم السبت المقبل، لكنه يمكن أن يستمر إذا لم ينهه أي طرف من الطرفين بشكل واضح وصريح. يشار إلى أن روسيا عضو في مجموعة العشرين وسيتعين عليها تأييد أي صيغة يتضمنها البيان الختامي للمجموعة. 

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المصدر: وكالات
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